Blitz anticamorra tra Caserta e provincia | 17 arresti

Nella mattinata del 22 gennaio 2026, tra Caserta e provincia, è stato condotto un importante blitz anticamorra. Circa 120 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza cautelare, portando all’arresto di 17 persone, tra cui alcuni minorenni. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Un blitz anticamorra è scattato questa mattina, giovedì 22 gennaio 2026, tra Caserta e provincia. In campo 120 agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Questura di Caserta e ad altri reparti, impegnati nell’esecuzione di una ordinanza cautelare nei confronti di 17 persone, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti contestati. Secondo quanto emerso, le accuse contestate includono associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, ma anche estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, oltre a detenzione e porto abusivo di armi. Nel mirino anche l’uso di dispositivi telefonici all’interno degli istituti penitenziari e diversi reati legati al mondo degli stupefacenti: acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

