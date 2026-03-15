Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts annuncia che Richard Grenell lascerà la sua posizione di direttore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace a breve. Il centro, riferimento principale per le arti performative negli Stati Uniti, si prepara a nuovi sviluppi con questa uscita. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.

Il John F. Kennedy Center for the Performing Arts, il cuore delle arti performative americane, sta subendo altre modifiche. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che Richard Grenell non sarà più il direttore del centro. A seguito di lunghi mesi di boicottaggio, polemiche ed eventi cancellati, Trump diffonde un annuncio sul social Truth in cui ringrazia Grenell per l’importante contributo e annuncia che sarà Matt Floca a diventare direttore operativo ed esecutivo. Il ruolo di Grenell nella «trumpificazione» del Kennedy Center. Dall’annuncio della chiusura del Kennedy Center che avverrà quest’estate e si protrarrà per ben due anni, i cambiamenti non sembrano terminati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Altri cambiamenti in vista per il Kennedy Center: Richard Grenell lascerà la direzione

Articoli correlati

Chi è Richard Grenell, l’uomo di Trump dietro i negoziati in VenezuelaLo scenario di tensione tra gli Stati Uniti e il Venezuela è molto cambiato in quel poco che va del 2026.

Paolo Petrecca lascerà la direzione di Rai SportIl direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto che lascerà l’incarico dopo la fine delle Olimpiadi di Milano Cortina.