Paolo Petrecca lascerà la direzione di Rai Sport

Paolo Petrecca lascerà la guida di Rai Sport dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, evento che segnerà la fine del suo incarico. La Rai ha comunicato ufficialmente la decisione, spiegando che il cambio avverrà al termine delle Olimpiadi, previste per l’inverno prossimo. Petrecca ha guidato il settore sportivo per diversi anni, curando la copertura di numerosi eventi importanti. La sua partenza apre una fase di riorganizzazione interna, mentre si cerca un sostituto adatto alle nuove sfide.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto che lascerà l’incarico dopo la fine delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo ha annunciato la Rai con una nota, in cui ha scritto che il suo posto sarà preso temporaneamente dal vicedirettore Marco Lollobrigida. Le dimissioni arrivano dopo le molte critiche che Petrecca aveva ricevuto per la sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Petrecca era subentrato all’ultimo momento al commento della cerimonia al posto del vicedirettore Auro Bulbarelli, escluso dopo che per sbaglio aveva anticipato in conferenza stampa il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilpost.it

