Chi è Richard Grenell l’uomo di Trump dietro i negoziati in Venezuela

Richard Grenell è un diplomatico e consulente statunitense, noto per aver ricoperto ruoli di rilievo nell'amministrazione Trump, tra cui incarichi legati alla politica estera e ai negoziati internazionali. In particolare, ha avuto un ruolo chiave nei processi di dialogo tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Con l'evoluzione dello scenario politico e diplomatico nel 2026, il suo contributo rimane un punto di riferimento per comprendere le dinamiche di questo complesso contesto.

Lo scenario di tensione tra gli Stati Uniti e il Venezuela è molto cambiato in quel poco che va del 2026. Dall’arresto del leader del regime chavista, Nicolas Maduro, l’intesa con quello che resta del vertice della dittatura sembra aumentare con il passare dei giorni. Tra gli indizi c’è la liberazione di alcuni dei tanti prigionieri politici (come il cooperante italiano Alberto Trentini ) e l’apertura alle petrolifere americane. Ma dietro questi negoziati geopolitici con il Venezuela senza Maduro sembra esserci una strana amicizia, come sottolinea il quotidiano El Pais. Si tratta di un uomo chiamato Richard Grenell, molto vicino al presidente americano Donald Trump, che riesce ad interloquire con Jorge Rodriguez, fratello del presidente ad interim del regime, Delcy Rodriguez, nonché uomo forte della dittatura già dai tempi di Hugo Chavez. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi è Richard Grenell, l’uomo di Trump dietro i negoziati in Venezuela Leggi anche: Trump dopo i negoziati: “Buone probabilità per accordo di pace. Corruzione in Ucraina? Non aiuta i negoziati” Leggi anche: Il Venezuela hub del narcotraffico internazionale: cosa c'è dietro le accuse di Trump

