Almeno trenta persone sono state uccise in Nigeria in un attacco armato in un mercato

Un grave attacco armato in un mercato della Nigeria ha causato la morte di almeno trenta persone e il rapimento di diverse altre. L’incidente, ancora sotto indagine, evidenzia le persistenti tensioni e la violenza nella regione. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza e approfondire i dettagli dell’accaduto, in un contesto di instabilità che coinvolge diverse aree del paese.

Almeno trenta persone sono state uccise, e diverse altre sono state rapite da alcuni uomini armati che hanno attaccato un mercato in Nigeria, come riportato dalle autorità. Il portavoce della polizia, Wasiu Abiodun, ha affermato che aggressori, chiamati localmente banditi, hanno fatto irruzione nel mercato di Kasuwan Daji, nel villaggio di Demo, intorno alle 16:30 di sabato, bruciando bancarelle e saccheggiando generi alimentari. «Oltre trenta vittime hanno perso la vita durante l’attacco e alcune persone sono state anche rapite. Sono in corso gli sforzi per salvare le vittime rapite». Nuovo attacco in Nigeria: la scia di sangue e violenza non si arresta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Almeno trenta persone sono state uccise in Nigeria, in un attacco armato in un mercato Leggi anche: Almeno sedici persone sono state uccise nell’attacco a Bondi Beach, la polizia afferma che era ispirato all’ISIS Leggi anche: Uccise nove persone in un attacco armato contro un bar vicino a Johannesburg La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In Nigeria almeno 30 persone sono state uccise in un attacco armato in un mercato; Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera. Triplice attacco di Boko Haram fa strage. Usati bambini kamikaze - Almeno trenta persone sono state uccise in un triplice attacco kamikaze attribuito al gruppo jihadista di Boko Haram, nel nord- avvenire.it Sono almeno tredici gli italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana - L'articolo Sono almeno tredici gli italiani feriti nell’incendio a Crans- msn.com

In Messico almeno 64 persone sono morte a causa delle forti piogge che hanno colpito la parte centrale del paese - In Messico almeno 64 persone sono morte e circa 65 sono disperse dopo che le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato vari allagamenti e frane in alcuni stati nella zona centrale del paese. ilpost.it

«1. Leggere almeno trenta libri; 2. Andare in palestra tre volte a settimana; 3. Non dare più soprannomi alle persone; 4. Scrivere più spesso al mio caro amico il Vez; 5. Ignorare la Latex e il suo gruppo; 6. Guardare film e serie TV in inglese; 7. Non fare più liste - facebook.com facebook

Strage a #CransMontana in #Svizzera. Sono almeno 40 i morti e 100 in feriti a causa di una esplosione nel bar #LeConstellation della nota località sciistica durante la notte di capodanno #Tg1 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.