Alluvione completata la pulizia della rete fognaria di Numana

A Numana, l’alluvione ha causato ingenti danni alla rete fognaria, spingendo le autorità a intervenire con urgenza. Le squadre di manutenzione hanno terminato le operazioni di pulizia completa, rimuovendo detriti e sedimenti accumulatisi durante le intense piogge. Inoltre, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sui collettori principali, migliorando l’ispezionabilità di alcune sezioni e riducendo il rischio di future ostruzioni. La rete fognaria ora è pronta a gestire meglio eventuali nuove ondate di maltempo.

E' stata completata la pulizia totale della rete fognaria coinvolta dall'alluvione a Numana e sono state condotte diverse attività di manutenzione straordinaria dei collettori fognari, rendendoli maggiormente ispezionabili in alcune tratte ed eseguendo numerosi spurghi e pulizie delle condotte. A spiegarlo il sindaco Gianluigi Tombolini a colloquio con Andrea Pesaresi del Comitato Alluvione Marche. "Relativamente alla situazione di via Bologna a Marcelli, inizialmente era previsto uno stanziamento di 100mila euro. Assieme ad Acquambiente è stato realizzato un intervento più strutturale e risolutivo, portando l' investimento complessivo a più di 300mila – informa Pesaresi -.