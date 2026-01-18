Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio | rossa in gran parte della Sardegna arancione in Sicilia e Calabria Stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, molte scuole saranno chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo in corso. La Sardegna è interessata da un’allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione. Numerosi comuni hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per motivi di sicurezza. L’elenco delle località coinvolte sarà aggiornato nel corso della giornata. È importante consultare le comunicazioni ufficiali per informazioni dettagliate e aggiornamenti.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Un ciclone mediterraneo attraverserà il Paese a partire da lunedì 19 gennaio, portando condizioni meteorologiche severe con venti di Scirocco fino a 100 kmh e precipitazioni intense su diverse regioni. La fase più intensa del maltempo è attesa all’inizio della settimana con il passaggio del ciclone mediterraneo. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme risultano Sardegna, Sicilia e Calabria, in particolare sui versanti ionici. Il portale iLMeteo.it ha sottolineato che “nel corso di domani e martedì 20 gennaio le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione. Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse venerdì 31 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria. L’elenco Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ISOLA TERRA NOSTRA ISOLA C.R . LUNEDI 19 GENNAIO LE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE ,LA COMUNICAZIONE DEL PRIMO CITTADINO M.G. VITTIMBIRGA Allerta Meteo Arancione: Domani Scuole chiuse Cari cittadini, Sto per firmare l’ordinanza di - facebook.com facebook ALLERTA METEO Da stasera a tutta la giornata di martedì una tempesta investirà l’area del #Mediterraneo centrale con venti fino a 100 km/h e onde fino a 8/9 metri d’altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle cos x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.