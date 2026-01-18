Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio | rossa in Sardegna arancione in Sicilia e Calabria Stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Un ciclone mediterraneo attraverserà il Paese a partire da lunedì 19 gennaio, portando condizioni meteorologiche severe con venti di Scirocco fino a 100 kmh e precipitazioni intense su diverse regioni. La fase più intensa del maltempo è attesa all’inizio della settimana con il passaggio del ciclone mediterraneo. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme risultano Sardegna, Sicilia e Calabria, in particolare sui versanti ionici. Il portale iLMeteo.it ha sottolineato che “nel corso di domani e martedì 20 gennaio le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

