Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio | rossa in Sardegna arancione in Sicilia e Calabria Stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che interesserà gran parte del territorio nazionale. Un ciclone mediterraneo attraverserà il Paese a partire da lunedì 19 gennaio, portando condizioni meteorologiche severe con venti di Scirocco fino a 100 kmh e precipitazioni intense su diverse regioni. La fase più intensa del maltempo è attesa all'inizio della settimana con il passaggio del ciclone mediterraneo. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme risultano Sardegna, Sicilia e Calabria, in particolare sui versanti ionici. Il portale iLMeteo.it ha sottolineato che "nel corso di domani e martedì 20 gennaio le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio". ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..ALLERTA DI LIVELLO ARANCIONE.. Avviso - Allerta Meteo La Protezione Civile Regionale ha emesso aggiornamento del bollettino meteo, livello ARANCIONE, per oggi 18 gennaio 2026 fino alle ore 24.00 e per domani 19 - facebook.com facebook ALLERTA METEO Da stasera a tutta la giornata di martedì una tempesta investirà l'area del #Mediterraneo centrale con venti fino a 100 km/h e onde fino a 8/9 metri d'altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle cos x.com

