Forti piogge sull' Appennino Parmense | scatta l' allerta gialla per sabato 14 marzo

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso un'allerta gialla per il 14 marzo sull'Appennino Parmense e Piacentino a causa di forti piogge previste. La disposizione riguarda esclusivamente la giornata di sabato e coinvolge le zone montane della regione. Nessuna misura restrittiva è stata ancora adottata e si attendono aggiornamenti ufficiali.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta di colore giallo, valida per la giornata di sabato 14 marzo che riguarda l'Appennino Parmense e Piacentino. "Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Non si escludono inoltre venti forti (50-61 kmh) dai quadranti meridionali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie in prossimità dei rilievi e sulla costa con aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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