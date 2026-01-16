A Koreja la mostra di Mara Cerri e la poesia visiva de La pantera sotto il letto
Il 17 gennaio, i Cantieri Teatrali Koreja di Lecce inaugurano la mostra di Mara Cerri, “…affinché tu ti meravigli”, aperta fino al 16 maggio 2026. L’esposizione presenta le opere dell’illustratrice, insieme alla poesia visiva de La pantera sotto il letto. Un’occasione per scoprire il suo universo creativo, in un ambiente dedicato all’arte e alla cultura visiva.
LECCE - Sabato 17 gennaio alle ore 19 (in esposizione fino al 16 maggio 2026) i Cantieri Teatrali Koreja ospitano Mara Cerri con “.affinché tu ti meravigli”, una mostra dedicata alle opere dell’illustratrice.Anche autrice e regista di cinema d’animazione italiana, Mara Cerri (Pesaro nel 1978) è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio"
Leggi anche: "La Pantera siamo noi", una mostra sul movimento di studenti palermitani che graffiò la politica italiana
A Koreja la mostra …affinché tu ti meravigli nel foyer 10 illustrazioni di Mara Cerri e la poesia visiva de La pantera sotto il letto - affinché tu ti meravigli ... corrieresalentino.it
Archivio di Stato di Lecce. . Mostra e cerimonia di intitolazione della Sala Studio a Michela Doria Pastore, direttrice dell'Archivio di Stato di Lecce - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.