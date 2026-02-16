Alisson Santos debutto da sogno | gol e voti alti

Alisson Santos ha fatto il suo debutto nel Maradona, segnando un gol decisivo che ha portato la sua squadra alla vittoria. Durante la partita, il giocatore ha mostrato grande sicurezza e ha ricevuto valutazioni elevate da parte dei commentatori. La sua prestazione ha entusiasmato i tifosi presenti sugli spalti, che lo hanno acclamato più volte.

Il Maradona lo ricorderà a lungo. Alisson Santos si è preso la scena nella notte del 2-2 contro la Roma, firmando il suo primo gol in Serie A al debutto e lasciando un segno pesante sulla partita. Una rete che ha rimesso in piedi il Napoli e acceso definitivamente lo stadio. Il brasiliano è entrato con personalità, senza timori reverenziali. Subito un paio di accelerazioni, poi la giocata che ha cambiato l’inerzia della gara. I quotidiani sportivi lo promuovono senza esitazioni, sottolineando l’impatto immediato e la freschezza portata in campo. Per La Gazzetta dello Sport è un esordio da incorniciare:“Debutto in Serie A da sogno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Alisson Santos ha dichiarato di essere felice di essere approdato al Napoli, spiegando che il suo trasferimento nasce dalla voglia di crescere e migliorarsi sotto la guida di Antonio Conte, che considera una grande opportunità per il suo sviluppo.

Alisson Santos ha fatto il suo debutto con il Napoli, grazie a una prestazione positiva che ha portato un punto contro la Roma.

