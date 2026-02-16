Alisson Santos debutto da sogno | gol e voti alti
Alisson Santos ha fatto il suo debutto nel Maradona, segnando un gol decisivo che ha portato la sua squadra alla vittoria. Durante la partita, il giocatore ha mostrato grande sicurezza e ha ricevuto valutazioni elevate da parte dei commentatori. La sua prestazione ha entusiasmato i tifosi presenti sugli spalti, che lo hanno acclamato più volte.
Il Maradona lo ricorderà a lungo. Alisson Santos si è preso la scena nella notte del 2-2 contro la Roma, firmando il suo primo gol in Serie A al debutto e lasciando un segno pesante sulla partita. Una rete che ha rimesso in piedi il Napoli e acceso definitivamente lo stadio. Il brasiliano è entrato con personalità, senza timori reverenziali. Subito un paio di accelerazioni, poi la giocata che ha cambiato l’inerzia della gara. I quotidiani sportivi lo promuovono senza esitazioni, sottolineando l’impatto immediato e la freschezza portata in campo. Per La Gazzetta dello Sport è un esordio da incorniciare:“Debutto in Serie A da sogno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Alisson Santos: ‘Un sogno essere qui, tanto da apprendere da Conte’
Alisson Santos ha dichiarato di essere felice di essere approdato al Napoli, spiegando che il suo trasferimento nasce dalla voglia di crescere e migliorarsi sotto la guida di Antonio Conte, che considera una grande opportunità per il suo sviluppo.
Napoli-Roma, esordio da sogno per Alisson Santos: promosso anche Conte?
Alisson Santos ha fatto il suo debutto con il Napoli, grazie a una prestazione positiva che ha portato un punto contro la Roma.
Alisson Santos - Welcome to SSC Napoli | 2026
Argomenti discussi: Il Napoli scopre Alisson Santos: il ragazzo dei gol pesanti segna al debutto in A e conquista subito il Maradona; Voti e pagelle Alisson Santos: Debutto da sogno, che impatto!. Promosso da tutti; Napoli, Alisson si presenta: Essere qui è un sogno; Alisson show, pioggia di 7 ed elogi: Debutto da sogno in A, cambia il Napoli.
Alisson show, pioggia di 7 ed elogi: Debutto da sogno in A, cambia il NapoliAlisson Santos show. Primo gol alla prima in A per il talento brasiliano che i quotidiani questa mattina elogiano con voti alti per il 2-2 di ieri contro la Roma. Voto 7 per La Gazzetta dello ... tuttonapoli.net
Alisson Santos ha tirato il Napoli fuori da un guaio grande: sfrontato, leggero e libero di testa (Corsera)Alisson Santos Ha scelto di far innamorare il Maradona al debutto in serie A. La Roma si è spenta dopo la sostituzione di Malen ... ilnapolista.it
Debutta in A Segna ed evita il ko al Napoli Esordio da urlo per Alisson Santos #AlissonSantos #NapoliRoma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com
Gioia per Alisson Santos, il brasiliano festeggia con la mamma il suo gol LEGGI QUI areanapoli.it/share/621489/ - facebook.com facebook