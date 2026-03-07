Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, con gol di Alisson ed Elmas. La partita si è giocata allo stadio Maradona, dove è tornato De Bruyne dopo 132 giorni di assenza. La squadra partenopea ha superato le difficoltà legate agli infortuni e ha ottenuto una vittoria importante.

Una notte magica a Fuorigrotta: gli azzurri superano l'emergenza a centrocampo, blindano il terzo posto e ritrovano finalmente il loro fuoriclasse più atteso. VITTORIA E RIENTRI. Il Napoli supera l’emergenza infortuni e batte il Torino per 2-1 nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A. A decidere il match del Maradona sono le reti del brasiliano Alisson Santos (splendido destro al 7', secondo gol in 4 presenze) e di Eljif Elmas nella ripresa, prima dell’inutile rete granata di Casadei nel finale. I tre punti permettono alla squadra di Antonio Conte di consolidare il terzo posto in ottica Champions League. Ma la vera ovazione della serata è stata tutta per Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga è tornato in campo nei minuti finali, mettendosi alle spalle un infortunio durato ben 132 giorni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Torino 2-1: Alisson ed Elmas blindano la Champions. Il Maradona riabbraccia De Bruyne dopo 132 giorni

Napoli-Torino 2-1, la decidono Alisson e Elmas: ma che paura CasadeiNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it

La squadra di Conte controlla possesso e occasioni. Rientro anticipato per Kevin De Bruyne. Il Torino esce sconfitto e la classifica torna a preoccupareAnalisi completa di Napoli-Torino 2-1 con tutte le statistiche: possesso, xG, tiri e il ritorno anticipato di De Bruyne. pianetalecce.it

NAPOLI-TORINO 2-1 FACCIO SOLO UNA DOMANDA, E NON ESPRIMO ALCUN GIUDIZIO, PERCHÈ È, SEMPLICEMENTE, UN EPISODIO DUBBIO NON INVENTATEVI VALUTAZIONI, CHE LASCIO A VOI SUL 2-1 PER I PADRONI DI CASA, COME GIUDICA - facebook.com facebook

IL NAPOLI SI IMPONE AL MARADONA Niente da fare per il Torino che accorcia nel finale ma non riesce a raggiungere il pareggio. Vergara esce per un infortunio al piede #SerieA #Napoli #Torino x.com