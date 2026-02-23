Frosinone fondi regionali per gli alberi monumentali | Alberata esclusa dal bando ARSIAL
Frosinone, la decisione di escludere l’alberata dal nuovo bando regionale ha suscitato polemiche. La causa principale risiede nel fatto che il progetto di tutela del verde urbano non è stato incluso tra le priorità dell’Avviso pubblico. Le associazioni ambientaliste si sono opposte, sottolineando l’importanza di preservare le alberature storiche in città. La questione resta aperta e si attende una risposta ufficiale dalla regione.
Stanziati 66mila euro dalla Regione Lazio per la tutela degli alberi monumentali, ma il filare dei 185 platani storici non è nell’elenco nazionale e perde il finanziamento A Frosinone si torna a parlare di alberi e di tutela del verde urbano. La notizia positiva arriva dalla Regione Lazio che, attraverso l’Avviso pubblico “Interventi di conservazione e salvaguardia degli alberi monumentali del Lazio”, ha messo a disposizione 66.452 euro a fondo perduto per esami diagnostici, manutenzione e valorizzazione degli esemplari inseriti negli elenchi nazionali degli Alberi Monumentali d’Italia, ai sensi della Legge 102013. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
