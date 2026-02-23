Frosinone fondi regionali per gli alberi monumentali | Alberata esclusa dal bando ARSIAL

Frosinone, la decisione di escludere l’alberata dal nuovo bando regionale ha suscitato polemiche. La causa principale risiede nel fatto che il progetto di tutela del verde urbano non è stato incluso tra le priorità dell’Avviso pubblico. Le associazioni ambientaliste si sono opposte, sottolineando l’importanza di preservare le alberature storiche in città. La questione resta aperta e si attende una risposta ufficiale dalla regione.

Stanziati 66mila euro dalla Regione Lazio per la tutela degli alberi monumentali, ma il filare dei 185 platani storici non è nell’elenco nazionale e perde il finanziamento A Frosinone si torna a parlare di alberi e di tutela del verde urbano. La notizia positiva arriva dalla Regione Lazio che, attraverso l’Avviso pubblico “Interventi di conservazione e salvaguardia degli alberi monumentali del Lazio”, ha messo a disposizione 66.452 euro a fondo perduto per esami diagnostici, manutenzione e valorizzazione degli esemplari inseriti negli elenchi nazionali degli Alberi Monumentali d’Italia, ai sensi della Legge 102013. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Antonio Scalera: “Erosione costiera, Taranto esclusa dai fondi regionali: una scelta inaccettabile. Il bando va rifatto”Antonio Scalera denuncia che Taranto non riceve i fondi regionali contro l’erosione costiera, causando una grave mancanza di risorse per proteggere le spiagge.

Lazio: alberi monumentali d’Italia, pubblicato bando per tutela e valorizzazioneLa Regione Lazio, tramite Arsial, ha aperto un bando per proteggere e valorizzare gli alberi monumentali del territorio.

Frosinone, rimozione rifiuti pericolosi: dalla Regione fondi per cinque ComuniCi sono anche cinque Comuni della Ciociaria tra i venticinque del Lazio che potranno tradurre in realtà progetti di bonifica ambientale del territorio. La Regione, infatti, ha stanziato 2,6 milioni di ... ilmessaggero.it

Carnevale di Frosinone: il sindaco si batte per il rogo del Generale Championnet e si appella alla RegioneMastrangeli ci prova e invia una relazione tecnica alla Pisana: l'impatto del falò - promette - sarà compensato dalla piantumazione di nuovi alberi per neutralizzare le emissioni di PM10 ... tunews24.it

Frosinone - Egato 5, in arrivo fondi dalla Regione link nel primo commento - facebook.com facebook