Domani alle 18 la sfida del Sinigaglia Fabregas | Il Como crescerà anche senza la Champions

Domani alle 18 si gioca la partita tra Como e Roma al Sinigaglia. C’è molta attenzione attorno a questa sfida, considerata da alcuni uno scontro importante per la corsa alla Champions League, anche se mancano ancora dieci giornate e la Juventus si trova nelle vicinanze in classifica. Fabregas ha dichiarato che il Como continuerà a crescere anche senza la partecipazione alla Champions.

Ci sono molti motivi di interesse attorno a Como-Roma, in programma domani al Sinigaglia. Può essere considerato uno spareggio Champions, anche se mancano dieci partite alla fine e la Juventus è in agguato. La partita d’andata, persa dagli azzurri per 1-0, ha portato molti strascichi: le mini-risse sul campo, il confronto diretto fra Mancini e Fabregas e le dichiarazioni post-partita di Gasperini. "Non bisogna pensare a quella gara - dice il tecnico spagnolo in conferenza stampa - Io penso solo alla partita più vicina. E non voglio che i giocatori parlino di Champions: domenica si deve solo vincere, come in tutte le altre partite che mancano. Se parliamo di Champions e non succede siamo dei falliti? Meglio non parlarne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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