Una bambina di quattro anni, cittadina ucraina residente in provincia di Rimini, è deceduta nelle prime ore del 15 marzo 2026 all’ospedale Infermi dopo essere stata dimessa durante la notte. La piccola, ricoverata per motivi ancora non specificati, è morta poco dopo aver lasciato la struttura sanitaria. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Una bambina di quattro anni, cittadina ucraina residente in provincia di Rimini, ha perso la vita nelle prime ore del 15 marzo 2026 all’ospedale Infermi. La tragedia è scaturita da un peggioramento improvviso delle condizioni cliniche dopo una dimissione notturna avvenuta alle 00.45. La piccola era stata portata al pronto soccorso pediatrico venerdì sera per febbre alta, ma gli esami avevano mostrato parametri vitali nella norma e nessuna infezione rilevabile. Dopo aver ricevuto paracetamolo e aver la temperatura scendere, la famiglia aveva lasciato l’ospedale, solo per tornare d’emergenza all’alba quando lo stato di salute si era deteriorato in modo inatteso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: bimba di 4 anni muore dopo dimissione notturna

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