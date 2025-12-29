A Verucchio, si è interrotto bruscamente il tradizionale evento di fine anno a causa di un episodio violento che ha coinvolto Masini. La raccolta di fondi destinata a lui è stata sospesa. La serata, comunque, continua con il concerto di Filippo Malatesta in piazza a Villa Verucchio, dalle 18, seguito da musica di radio Gamma e deejay, con brani dagli anni ’80 a oggi.

Il concerto di Filippo Malatesta in piazza a Villa Verucchio, a partire dalle 18. E poi la festa proseguirà con radio Gamma e i deejay, sulle note dei successi dagli anni ’80 in poi. Ma la sera del 31 per tutti sarà inevitabile ripensare alla tragedia di un anno fa, quando il 23enne egiziano Muhammad Sitta accoltellò due ragazzi del posto e una coppia di turisti romani e aggredì il comandante dei carabinieri Luciano Masini, che sparò contro l’egiziano ferendolo a morte. Due mesi fa il luogotenente, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, è stato prosciolto. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’ archiviazione (chiesta dalla Procura) ritenendo che Masini quella sera abbia agito correttamente: il carabinere "non aveva altra scelta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno di sangue a Verucchio: congelata la colletta per Masini

Leggi anche: Caso Verucchio, Masini impulso per il nuovo ddl: “Stop alle indagini automatiche verso gli agenti e i carabinieri”

Leggi anche: Masini, caso archiviato. Uccise un giovane la notte di Capodanno: "Evitò altre vittime"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno di sangue a Verucchio: congelata la colletta per Masini.

Villa Verucchio, congelata la raccolta fondi per il maresciallo lodato da Meloni. Vivilla Aps: «Indagine in corso, aspettiamo» - Era la notte di Capodanno quando nel centro di Villa Verucchio, a pochi chilometri da Rimini, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, 23enne di origine egiziana, veniva ucciso dal maresciallo Luciano ... corrieredibologna.corriere.it

Terrore a Capodanno ’Congelata’ la colletta: "Niente soldi per ora ai feriti. La vicenda non è chiusa" - Niente soldi, per ora, ai due ragazzi di 18 anni e alla coppia romana (lui 70, lei 69) accoltellati a Capodanno da Muhammad Sitta, il 23enne egiziano ... ilrestodelcarlino.it

Tragedia di Capodanno a Villa Verucchio: i fatti e l'encomio al carabiniere proposto da Meloni - San Silvestro, in questa piccola frazione del Riminese, è stato segnato da una vicenda che ha sconvolto tutta Italia: un giovane egiziano ha accoltellato diverse persone in strada prima di essere ... ilrestodelcarlino.it

Via auguriamo un sereno Natale ed un Gioioso Capodanno! Visita il sito: http://www.almacenter.it/ #centro_analisi #laboratorio #prelievo #sangue #test #virus #analisi_cliniche #moc #tac #diagnostica #diagnosticaperimmagini #radiografia #medicinaspecialis - facebook.com facebook