“Conti ci ha fatto sentire in famiglia, come se fosse un parente” ammettono LDA & Aka7even raccontando l’esperienza sanremese davanti alle telecamere di “Soundcheck”, il format musicale del nostro giornale disponibile su social e sito web. Luca D’Alessio e Luca Marzano. Insomma, Luca al quadrato. Ventisette anni in due. Parliamo di “Poesie clandestine” Luca D’Alessio: “Il pezzo perché era l'unico che avevamo e quando Carlo ha annunciato il nostro nome, in 16 giorni abbiamo fatto il disco e forse c'è un pezzo nel disco che avremmo voluto presentare, però siamo contenti anche di questa siamo super contenti di ‘Poesie clandestine’. Il vostro primo album arriva il 6 marzo e s’intitola come il brano che portate in gara Marzano: “L’album racchiude in maniera molto naturale l’emozione affiorata spontaneamente in studio durante le registrazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - LDA e Aka7even, andamento forte

Sanremo, sopresa per Aka7even e LDA: arriva Totò Di NataleAntonio Di Natale - dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, oltre che vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel...

Di Natale sorprende Aka7even e LDA: abbracci e stima a SanremoDi Natale sorprende Aka7even e LDA a Sanremo: un incontro che unisce sport e musica Il Festival di Sanremo ha vissuto un momento inaspettato questa...

Tullio De Piscopo - Andamento lento (Rock Version)

Temi più discussi: Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Il testo della canzone; LDA e Aka7even, andamento forte; Sanremo 2026: videoincontro con LDA e AKA7EVEN: orgogliosi di esibirci con Tullio De Piscopo; Chi sono LDA & Aka7even, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Poesie clandestine. FOTO.

LDA e Aka7even, andamento forteConti ci ha fatto sentire in famiglia, come se fosse un parente ammettono LDA & Aka7even raccontando l’esperienza sanremese davanti alle telecamere di Soundcheck, il format musicale del nostro ... quotidiano.net

Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione della canzoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Testo e recensione della canzone ... tg24.sky.it

Nella serata dei duetti del venerdì di Sanremo 2026, LDA e Aka 7even saranno sul palco con Tullio de Piscopo per cantare Andamento lento #lda #aka7even #tulliodepiscopo #andamentolento #sanremo2026 - facebook.com facebook