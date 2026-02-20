LIVE Canada-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | prima semifinale da brividi!
Il Canada ha vinto la prima semifinale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo un match combattuto e teso. La causa della vittoria è stata la determinazione dei giocatori canadesi, che hanno sfruttato ogni occasione per segnare. La partita si è conclusa con un punteggio stretto e molti momenti di grande suspense, attirando l’attenzione degli spettatori. La sfida tra Canada e Finlandia si è svolta in un’atmosfera carica di emozioni, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. All’arena Santagiulia si affronteranno Canada e Finlandia; in palio c’è un posto in finale! Canada e Finlandia arrivano a qusta sfida dopo due quarti di finale tiratissimi ed entrambi terminati ai supplementari. I nordamericani hanno avuto la meglio per 4-3 sulla Cechia, mentre gli scandinavi hanno battuto la Svizzera in rimonta per 2-1. In entrambi i match il ritmo e l’intensità sono stati elevatissimi; per le squadre passate in semifinale sarà essenziale recuperare le energie psico-fisiche al meglio per farsi trovare pronti. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Finlandia 0-11, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri crollano sotto i colpi della FinlandiaLa partita tra Italia e Finlandia si è conclusa con un risultato schiacciante, dopo che gli azzurri hanno subito undici reti dalla squadra finlandese.
LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurriQuesta mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Svizzera si prende la rivincita e giocherà per le medaglie; Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, tv, programma, streaming; Milano-Cortina 2026 - Slovakia - Finalnd - Hockey su ghiaccio – highlights delle Olimpiadi; Olimpiadi, i risultati: hockey uomini, Finlandia-Italia 11-0. Big air freestyle: due italiane in finale.
LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale da brividi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di ... oasport.it
Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali Canada-Finlandia e USA-Slovacchia, tv, programma, streamingDopo l'assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - è arrivato il ... oasport.it
La risolve Quinn HUGES all'Overtime. Come la Repubblica Ceca con il Canada, anche la Svezia gioca la sua miglior partita nei quarti, ma viene beffata al supplementare. Le semifinali di un torneo di #hockey clamoroso, saranno Canada vs Finlandia e USA v x.com
Alla Svizzera è bastato un gol di Alina Müller per prendersi la rivincita contro la Finlandia e raggiungere il Canada in semifinale - facebook.com facebook