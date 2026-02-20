LIVE Canada-Finlandia Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | prima semifinale da brividi!

Il Canada ha vinto la prima semifinale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo un match combattuto e teso. La causa della vittoria è stata la determinazione dei giocatori canadesi, che hanno sfruttato ogni occasione per segnare. La partita si è conclusa con un punteggio stretto e molti momenti di grande suspense, attirando l’attenzione degli spettatori. La sfida tra Canada e Finlandia si è svolta in un’atmosfera carica di emozioni, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo di hockey su ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. All’arena Santagiulia si affronteranno Canada e Finlandia; in palio c’è un posto in finale! Canada e Finlandia arrivano a qusta sfida dopo due quarti di finale tiratissimi ed entrambi terminati ai supplementari. I nordamericani hanno avuto la meglio per 4-3 sulla Cechia, mentre gli scandinavi hanno battuto la Svizzera in rimonta per 2-1. In entrambi i match il ritmo e l’intensità sono stati elevatissimi; per le squadre passate in semifinale sarà essenziale recuperare le energie psico-fisiche al meglio per farsi trovare pronti. 🔗 Leggi su Oasport.it

