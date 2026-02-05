Norovirus alle Olimpiadi rinviato il match di hockey tra Finlandia e Canada

La partita di hockey tra Finlandia e Canada, prevista come apertura del torneo femminile, è stata rinviata all’ultimo minuto. La squadra finlandese ha avuto diversi casi di norovirus, che hanno colpito molte giocatrici, costringendo gli organizzatori a spostare l’incontro. La decisione è arrivata per tutelare la salute delle atlete e garantire un match equilibrato. Al momento, non si sa ancora quando si giocherà la partita rinviata.

La partita di apertura del turno preliminare della nazionale finlandese femminile di hockey contro il Canada è stata rinviata a causa di un virus intestinale che ha ridotto la rosa della nazionale finlandese. La partita è stata riprogrammata per il 12 febbraio.

