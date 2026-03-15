Ai Stories | Iolitigo

Da oggi, per avviare una discussione ufficiale, bisogna acquistare una marca da bollo da 16 euro presso una tabaccheria. La misura si applica anche ai litigi verbali senza conseguenze legali, rendendo obbligatorio il pagamento prima di procedere. La novità riguarda chi intende far valere formalmente una contestazione senza coinvolgimenti giudiziari.

Hai sentito la novità? Da oggi, per litigare, serve la marca da bollo. Minimo! Se vuoi litigare, prima di litigare, devi andare in tabaccheria e comprare una marca da bollo da 16 euro per un litigio semplice, verbale, senza conseguenze. Devi caricarla nell’applicazione. Tenerla sempre pronta. Ma come. non lo sai dell’applicazione? L’applicazione si chiama Iolitigo. Senza l’applicazione non si fa niente. Cioè, se vuoi, si fa, devi mostrare la marca da bollo al giudice, dimostrare che l’hai acquistata prima del litigio, ma sai che fastidio! Scaricala, subito, vedrai che ti serve! La scarichi, le dai il permesso di accedere al microfono, almeno, meglio se anche alla videocamera, e ci metti dentro la marca da bollo che hai acquistato in tabaccheria. 🔗 Leggi su Lortica.it

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