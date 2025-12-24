La magia del Natale passa dalle Stories | gli auguri dei VIP ai fan
Quando la magia del Natale passa dalle Stories: gli auguri super speciali da Sophie Codegoni a Shaila Gatta. È quel periodo dell’anno in cui anche chi vive sotto i riflettori si ferma un attimo, spegne i microfoni (o quasi) e manda un messaggio speciale a chi li segue tutto l’anno. I VIP di tutto il pianeta, tra post, videoclip e storie social, stanno condividendo con i fan auguri calorosi, momenti di festa e pensieri pieni di speranza e gratitudine. Leggi anche Beatrice Luzzi inaugura il 2026 con il primo incontro con i fan Quest’anno è successo anche con Sophie Codegoni e Shaila Gatta, due universi diversi che – per qualche minuto – si sono incontrati nello stesso spirito per augurare un buon Natale ai fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com
