Ai Stories: Il flauto amaro Il musicista, stanco dell’epoca in cui viveva, decise di smettere di suonare il suo flauto. Un gesto che rifletteva il suo disincanto e la ricerca di un senso diverso nella musica e nella vita. Questa storia invita a riflettere sul rapporto tra artista e contesto sociale, evidenziando come il rifiuto possa essere anche un modo per esprimere disagio e desiderio di cambiamento.

Il musicista, stanco del tempo in cui viveva, si rifiutò un giorno di suonare il suo strumento musicale. “Non va più bene. Non s’intona. È falso!” Era un esperto di musica rinascimentale e barocca e, sebbene tra i suoi buoni amici ci fossero partiture di Vivaldi, Bach e Handel, il suo strumento era uno tra i più semplici per eccellenza: il flauto dolce. Ne aveva una stanza piena, per taglie, dimensioni, materiali utilizzati, timbri e colori. Avrebbe potuto suonare per anni senza mai annoiarsi. Ma il tempo in cui viveva lo aveva messo con le spalle al muro. “Non posso più suonarlo. Il flauto dolce è troppo zuccherato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ai Stories: Il flauto amaro

Leggi anche: Ai Stories: Punti fermi

Leggi anche: Ai Stories:Non potrà andare peggio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sei il vuoto nella canna del flauto che permette alla musica di piangere.mia x.com

Il Flauto Magico - F.E.M. Academy invita tutti al concerto natalizio dei propri allievi . Il 29 Dicembre ore 19.30 presso il teatro della Chiesa della Visitazione di Casalnuovo di Napoli (NA) . Ingresso Libero fino ad esaurimento posti . Non Mancare . #mu - facebook.com facebook