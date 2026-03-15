AI salva il cane | tumore ridotto del 75%

Un consulente australiano ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per cercare una cura al tumore del suo cane. Dopo aver impiegato questa tecnologia, la massa tumorale si è ridotta del 75 per cento. L’intervento ha coinvolto metodi di analisi e diagnosi assistiti dall’intelligenza artificiale. Il risultato è stato ottenuto dopo un trattamento mirato basato sui dati raccolti con questa tecnologia.

Un consulente australiano ha combinato strumenti di intelligenza artificiale per cercare una cura per il cancro del suo cane. Paul Conyngham ha utilizzato ChatGPT, AlphaFold e Grok per analizzare il genoma della sua cagna Rosie e identificare un trattamento possibile. La sequenza genomica è costata 3.000 dollari e ha portato alla progettazione di un vaccino terapeutico. Dopo la somministrazione del farmaco approvato dalla FDA, il tumore si è ridotto del 75 percento, sebbene la malattia non sia stata completamente risolta. L’uso pratico degli strumenti digitali nella medicina veterinaria. Paul Conyngham, operante come consulente nel settore dell’intelligenza artificiale, ha avviato questo progetto nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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