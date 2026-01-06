Incendio ai Quartieri Spagnoli | il cane Rocky salva la famiglia

Un incendio si è sviluppato questa mattina nei Quartieri Spagnoli di Napoli, probabilmente a causa di un corto circuito. Il fuoco ha invaso il basso e ha rischiato di mettere in pericolo la famiglia residente, che è stata salvata dal pronto intervento del loro cane, Rocky. Grazie al suo tempestivo allarme, i tre componenti sono stati svegliati e messi in sicurezza.

Devono ringraziare il loro cane, Rocky, che li ha svegliati dal sonno vedendo il fumo che aveva invaso il basso, i tre componenti del nucleo familiare dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, dove all'alba di oggi si è sviluppato l'incendio provocato probabilmente da un corto circuito determinato dal malfunzionamento di un elettrodomestico. Il fumo ha interessato, oltre all'abitazione di vico Campanile al Consiglio, l'adiacente stabile di via Girardi. Una ventina di persone sono rimaste intossicate e si si sono recate all'ospedale Pellegrini. Per nessuna di loro è stato necessario il ricovero.

Incendio ai Quartieri Spagnoli, il racconto: «Così il nostro cane Rocky ci ha salvato la vita: siamo senza casa» - Dopo l'incendio e la paura di stanotte a Napoli, ai quartieri Spagnoli, parla il proprietario della casa distrutta dal rogo. msn.com

Incendio ai Quartieri Spagnoli: 20 persone intossicate - Alle 6:30 di questa mattina, un violento incendio è divampato al pian terreno di un appartamento in vico ... cronachedellacampania.it

Napoli, incendio ai Quartieri Spagnoli: il racconto

Napoli, incendio ai Quartieri Spagnoli all’alba nei pressi di via Gilardi. Famiglia salvata dal cane che ha dato l'allarme. Evacuate dallo stabile adiacente diverse persone, accompagnate all'ospedale per dei controlli. La figlia Emma, che di solito dorme al piano - facebook.com facebook

