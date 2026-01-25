Enrica Bonaccorti | Ho ripreso la chemio il tumore non si è ridotto

Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver ripreso la chemio, confermando che il tumore al pancreas non si è ridotto. L’attrice e conduttrice ha condiviso apertamente il suo stato di salute durante un’intervista a Verissimo, riferendo della diagnosi ricevuta lo scorso settembre e del percorso terapeutico in corso. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla battaglia contro questa malattia.

(Adnkronos) – "Il tumore al pancreas non si è ridotto". Enrica Bonaccorti ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare del periodo particolarmente delicato che sta affrontando dovuto alla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. "Sto bene ma faccio fatica al momento", ha esordito la 76enne. "Speravo che andasse meglio, ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato molto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così", ha spiegato Bonaccorti. Il tumore non è operabile al momento: "Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata", ha continuato la conduttrice che ha parlato dell'aiuto che sta ricevendo dalla figlia Verdiana: "Non mi lascia un secondo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Ho fatto gli esami e il tumore al pancreas non si è ridotto. Speravo andasse meglio, invece ho ripreso a fare la chemioterapia”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio.

Enrica Bonaccorti e il tumore: “La chemio non ha funzionato granché. Non ho tante speranze, ma non mollo”Enrica Bonaccorti condivide la sua esperienza dopo la diagnosi di tumore al pancreas, parlando delle sfide affrontate e delle difficoltà nelle terapie.

