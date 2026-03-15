AI | Cisl chiede un patto per salvare i posti di lavoro

La Cisl ha chiesto un accordo per tutelare i posti di lavoro in seguito all’inaugurazione dell’hub di intelligenza artificiale all’Università di Modena e Reggio Emilia. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’ateneo, imprese e sindacati, che si sono incontrati per discutere di questa iniziativa nel territorio emiliano. La creazione del nuovo centro di ricerca ha attirato l’attenzione di diverse parti interessate.

L'inaugurazione dell'hub di intelligenza artificiale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia segna un punto di svolta per il territorio emiliano, dove la Cisl propone una nuova alleanza tra ateneo, imprese e sindacati. Rosamaria Papaleo, leader della Cisl Emilia Centrale, sottolinea come questa struttura debba diventare uno scudo protettivo per i lavoratori già attivi nel mercato del lavoro. La proposta mira a trasformare il centro in un presidio attivo per la formazione continua, evitando . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI: Cisl chiede un patto per salvare i posti di lavoro Articoli correlati Toscana in frenata, la Cisl: “Subito un Patto regionale per salvare la manifattura”Firenze, 12 febbraio 2026 – Un patto regionale di responsabilità per affrontare la fase delicata dell’economia toscana. Crisi d’impresa: come salvare i posti di lavoro nel MoliseIl campus universitario Vazzieri di Campobasso ospiterà martedì 17 marzo, alle ore 10, un confronto cruciale sul futuro del lavoro nel Molise. Contenuti utili per approfondire Cisl chiede Temi più discussi: Matera, trasporto urbano: FIT-CISL chiede un tavolo sul cambio di gestione dal 1° luglio 2026; Asp Crotone, Cisl Magna Graecia chiede un tavolo di confronto; Polizia Locale, Chierchia (CISL FP): 40 anni di Legge Quadro. È tempo di un nuovo patto per la sicurezza. IL VIDEO; Sanità, Cisl Sicilia: Scandali e le inchieste stanno alimentando un clima di sfiducia e di incertezza. Matera, trasporto urbano: FIT-CISL chiede un tavolo sul cambio di gestione dal 1° luglio 2026A Matera la FIT-CISL Basilicata chiede al Comune un tavolo urgente sul possibile cambio di gestione del trasporto urbano dal 1° luglio 2026. Al centro, tutela dei lavoratori e continuità del servizio ... trmtv.it Cisl preoccupata sui dati dei tumori: Urgente l’istituzione di un registroSecondo Figaia necessario ulteriori studi e approfondimenti per sostenere il sistema sanitario futuro. Siamo un’eccellenza cardiaca ma la costa presenta quell’incidenza che deve essere subito monitor ... msn.com TV medica. . Tutela dei lavoratori del comparto sanità e delle cooperative sociali che si traduce anche in quella del diritto alla salute. La cisl funzione pubblica di Salerno chiede la stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità impiegati nell’ASL facebook