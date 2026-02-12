La Toscana attraversa un momento difficile, con l’economia che rallenta e le imprese manifatturiere in crisi. La Cisl chiede di mettere subito in campo un Patto regionale di responsabilità per cercare di salvare il settore e rilanciare l’occupazione. La situazione richiede azioni concrete, senza perdere tempo.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Un patto regionale di responsabilità per affrontare la fase delicata dell’economia toscana. È la proposta lanciata dal consiglio generale della Cisl Toscana, riunito oggi a Firenze alla presenza del segretario confederale nazionale Giorgio Graziani, che chiede alla Regione l’apertura di un confronto strutturato tra istituzioni, parti sociali e sistema delle imprese. Le crisi industriali in Toscana: "Ecco come possiamo uscirne" “Un patto - ha detto nel suo intervento la segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo - fondato su impegni chiari in materia di politiche industriali di filiera, investimenti strategici e infrastrutture, qualità e stabilità del lavoro, sicurezza, formazione permanente e riqualificazione professionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana in frenata, la Cisl: “Subito un Patto regionale per salvare la manifattura”

Il Consiglio regionale della Toscana ha avviato ufficialmente la commissione politiche europee e relazioni internazionali, con la presidente Stefania Saccardi.

La Cisl propone una contromanifestazione e invita a un patto sociale condiviso.

