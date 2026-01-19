Oscar 2026 i favoriti per le nomination | gli attori e le attrici protagonisti

Analizziamo i possibili candidati agli Oscar 2026 nelle categorie di miglior attore e miglior attrice. Tra i favoriti figurano nomi di rilievo come Buckley, Byrne, Chalamet e DiCaprio, insieme a possibili ritorni di figure come Kate Hudson. Questa panoramica si propone di offrire un’analisi obiettiva delle previsioni, basata sui ruoli recenti e sulle performance più apprezzate, senza anticipare risultati ufficiali.

Le nostre previsioni sui probabili candidati ai prossimi Oscar come miglior attore e miglior attrice: dai grandi favoriti come Buckley, Byrne, Chalamet e DiCaprio al potenziale ritorno di Kate Hudson. Grandi star della scena hollywoodiana, alcuni nomi di punta del cinema indipendente e talenti che provengono dai più vari angoli del mondo, dall'Europa al Sud America: sono gli interpreti in ballo per le nomination agli Oscar dedicate ad attori e attrici protagonisti dell'anno 2025. L'assegnazione dei Golden Globe e dei vari premi della critica e le candidature agli Actor Award, nuovo nome dei trofei della Screen Actors Guild, hanno fornito indicazioni importanti sui probabili favoriti per le imminenti candidature agli Oscar, che saranno rese note giovedì prossimo; così, dopo avervi illustrato la situazione per quanto riguarda gli interpreti non protagonisti, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

