I Razzie Awards 2026, noti per premiare i risultati meno riusciti dell’anno nel cinema, sono stati annunciati con un giorno di anticipo rispetto agli Oscar. La cerimonia individua i film e gli attori che si sono distinti per scelte poco fortunate, offrendo una riflessione critica sul panorama cinematografico recente. Di seguito, le nomination per i peggiori titoli e interpretazioni del 2025.

Anche quest’anno, come sempre con 24 ore di anticipo rispetto agli Oscar, tornano i Razzie Awards, “riconoscimenti” destinati ai peggiori film e attori dell’anno. Giunta alla sua 46esima edizione, la manifestazione è organizzata dalla Golden Raspberry Award Foundation, che l’ha ideata nel 1981 come contraltare degli Academy Awards per celebrare, tra ironia e satira, il peggio del cinema. Primi a pari merito con sei nomination ci sono Biancaneve, remake live action del classico Disney con Gal Gadot e Rachel Zegler, e l’altrettanto criticato La guerra dei mondi con protagonista Ice Cube. Tante le star in lizza per un “premio”, tra cui The Weeknd, Michelle Yeoh e Robert De Niro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Razzie Awards 2026, le nomination dei peggiori film e attori: ci sono anche premi Oscar

Razzie Awards 2026: Biancaneve domina le nomination dei peggiori filmLe nomination dei Razzie Awards 2026 sono state annunciate, evidenziando i film considerati i peggiori dell’anno appena trascorso.

Razzie Awards 2026 | Le nomination per i Peggiori Film del 2025Le nomination per i Razzie Awards 2026, che riconoscono i peggiori film del 2025, sono state ufficialmente annunciate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Razzie Awards 2026: sette nomination per Snow White; Razzie Awards 2026, Gal Gadot tra le attrici 'flop dell'anno': svelate tutte le nomination; Netflix, dopo il trionfo ai Golden Globe 2026 l’annuncio (a sorpresa) sulla serie rivelazione dell'anno; L’ultima Cosa Che Mi Ha Detto | Il trailer della stagione 2.

Razzie Awards 2026, dalle stelle alle stalle: anche tre attrici Premio Oscar tra le peggiori dell’annoTra i film peggiori dell'anno i Razzie non hanno risparmiato Biancaneve e La guerra dei mondi, che guidano le nomination, ma nemmeno tre attrici che qualche anno fa hanno conquistato l'Oscar ... movieplayer.it

Razzie Awards 2026: Biancaneve domina le nomination (e non è un complimento)I premi - umoristici - per i flop di Hollywood verranno consegnati la notte precedente alla cerimonia degli Oscar. msn.com

Recentemente sono state annunciate le nomination all'edizione 2026 dei #RazzieAwards, ovvero i goliardici premi assegnati ai peggiori film dell'anno appena passato. A guidare la classifica ci sono il criticatissimo remake live action di "Biancaneve" e l'ultimo - facebook.com facebook