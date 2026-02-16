Beatrice morta a due anni l’autopsia | Trauma cranico e lesioni su dorso addome gambe e labbro superiore

Beatrice, una bambina di due anni, è morta dopo aver subito gravi ferite: l’autopsia ha confermato traumi cranici e lesioni su dorso, addome, gambe e labbro superiore. La tragedia si è consumata a Bordighera lunedì 9 febbraio, provocando sgomento tra i vicini che hanno sentito urla e rumori improvvisi quella sera.

L'orrore che ha avvolto la casa di Bordighera quel lunedì 9 febbraio inizia a mostrare i suoi contorni più cupi attraverso i primi, inquietanti riscontri clinici. La piccola Beatrice, appena due anni, non sarebbe morta per un improvviso malore, ma a causa di una serie di lesioni che ora pesano come macigni sulla posizione della madre, Manuela A., 43 anni, e del suo compagno, Manuel I., 42 anni. Entrambi sono attualmente indagati per omicidio preterintenzionale in concorso, in un'inchiesta che cerca di ricostruire le ultime, tragiche ore di vita della bambina. I risultati dell'esame autoptico, condotto lunedì mattina dal medico legale Francesco Ventura di Genova, hanno rivelato un quadro clinico devastante.