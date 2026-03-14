Poggio Rusco | colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldi

A Poggio Rusco, un uomo è stato colpito alla testa con un sasso durante una discussione per questioni di soldi. L’episodio è avvenuto dopo un alterco tra due persone che si trovavano nella zona e che si sono affrontate in modo violento. La lite è culminata con l’aggressione, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ostiglia, 7 marzo 2026 – Litigano per soldi: uno dei contendenti aggredisce l’altro e lo colpisce con un sasso. Il presunto autore dell’assalto, un ventiduenne è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Ostiglia con l’accusa di lesioni personali aggravate. Accade alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, ai confini con l’Emilia Romagna. L’intervento. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato la vittima dell’attacco, ferito alla testa, già assistito dai carabinieri. Ascoltato dagli operatori, l'uomo ha detto loro di conoscere l'autore dell'aggressione, avvenuta per motivi di natura economica. Il 22enne è stato rintracciato dopo una breve ricerca a poca distanza dal luogo dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poggio Rusco: colpito alla testa con un sasso dopo la lite per i soldi Articoli correlati Violenza in centro: colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite, un arrestoLa vittima, un uomo di origine algerina, è rimasta ferita al termine di una colluttazione. Lite in famiglia diventa violenta: un uomo colpito alla testaIntorno alle 18 e 15 di oggi, una lite in famiglia è sfociata in botte in una casa nella parte alta di viale Venti settembre.