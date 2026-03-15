Affari Tuoi ormone impazzito per Alberto | Sempre amato i tortellini

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, andata in onda domenica 15 marzo su Rai 1, il conduttore Stefano De Martino ha presentato il gioco televisivo. Durante la trasmissione, è stato mostrato un commento di Alberto, che ha dichiarato di aver sempre amato i tortellini. La puntata ha visto anche altri momenti di gioco e interazione tra i concorrenti.

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Alberto, viene da Reggio Emilia e nella vita è un agente di commercio. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Valentina, viene da Porto Recanati, è single e lavora in un centro estetico. Ha deciso di partecipare insieme alla sua sorella gemella. Lei si chiama Elisa, viene da Montefano ed è fidanzata. Insieme hanno giocato col pacco numero 17. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, ormone impazzito per Alberto: "Sempre amato i tortellini" Articoli correlati Leggi anche: Affari Tuoi, Martina bacia De Martino: ormone impazzito, subito dopo... Affari Tuoi, la posa proibita di Elisa: ormone impazzito su rai 1Nel regno dei pacchi, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino, ad Affari Tuoi su Rai 1, nella puntata di sabato 10 gennaio ecco l'Umbria come...