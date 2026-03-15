Affari Tuoi ormone impazzito per Alberto | Sempre amato i tortellini

Da liberoquotidiano.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, andata in onda domenica 15 marzo su Rai 1, il conduttore Stefano De Martino ha presentato il gioco televisivo. Durante la trasmissione, è stato mostrato un commento di Alberto, che ha dichiarato di aver sempre amato i tortellini. La puntata ha visto anche altri momenti di gioco e interazione tra i concorrenti.

Oggi, domenica 15 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Alberto, viene da Reggio Emilia e nella vita è un agente di commercio. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Valentina, viene da Porto Recanati, è single e lavora in un centro estetico. Ha deciso di partecipare insieme alla sua sorella gemella. Lei si chiama Elisa, viene da Montefano ed è fidanzata. Insieme hanno giocato col pacco numero 17. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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