Affari Tuoi Martina bacia De Martino | ormone impazzito subito dopo

1 feb 2026

Sabato sera, nello studio di Affari Tuoi, Martina si è lasciata andare a un bacio con De Martino. L’episodio ha fatto discutere gli spettatori, subito dopo una puntata scoppiettante, tra pacchi, sfide e il sorriso del Dottore. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando i fan a chiedersi cosa succederà adesso.

Una puntata-sprint per Affari Tuoi, quella di sabato 31 gennaio. Rieccoci qui, nello studio dei pacchi, del Dottore e della sfida alla sorte. Una puntata che non ha regalato solo tensione e colpi di scena sul fronte della partita, ma anche un momento destinato a far parlare a lungo. Merito di Stefano De Martino e della ballerina Martina Miliddi, protagonisti di uno stacchetto musicale che ha mandato in visibilio i social. Martina entra in studio “travestita” da De Martino – camicia bianca, cravatta e pantaloni classici – e danza sulle note di Kiss di Prince. Il finale è quello che nessuno si aspettava: un bacio sulla guancia al conduttore, accolto da applausi e commenti entusiasti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi martina bacia de martino ormone impazzito subito dopo

