Affari Tuoi la posa proibita di Elisa | ormone impazzito su rai 1

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa su Rai 1 il 10 gennaio, l'Umbria è stata al centro dell'attenzione. Tra i pacchi, il Dottore e Stefano De Martino, si è verificata una scena particolare con Elisa, che ha suscitato discussioni. L'episodio ha evidenziato momenti di tensione e curiosità, offrendo uno spaccato della trasmissione e del suo intreccio con la regione umbra.

Nel regno dei pacchi, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino, ad Affari Tuoi su Rai 1, nella puntata di sabato 10 gennaio ecco l'Umbria come protagonista. In gara c'è Ivan da Monterubiaglio, provincia di Terni. Ad accompagnarlo c'è la sua compagna, Elisa, sexy e fasciata in un vestito strizzatissimo. I due, per tutta la puntata, si punzecchiano, litigano, discutono, mostrando una complicità assolutamente coinvolgente. Lui lavora nell'azienda di famiglia che produce olio. La loro storia ha colpito il pubblico: dopo una separazione, si sono ritrovati proprio ai provini del programma. Alla coppia è toccato il pacco numero 17 e la partita è partita in salita: nei primi tiri sono usciti premi pesanti come 75 mila e 100 mila euro. In "Affari Tuoi" del 10 gennaio Ivan, concorrente dall'Umbria, ha accettato l'offerta del Dottore da 35 mila euro nonostante nel pacco ci fossero solo 20 euro, evitando una possibile beffa con una scelta che ha sorriso alla sorte.

