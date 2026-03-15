Una donna marchigiana partecipa a Affari Tuoi con l’obiettivo di vincere un premio per un gruppo di amici. Durante una vacanza tra amici, aveva promesso di cercare di portare a casa il montepremi per tutti loro. La partecipante si trova ora davanti alle scatole del gioco, determinata a realizzare la promessa fatta in passato.

Nella puntata del 15 marzo di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1, la marchigiana Valentina ha salutato il pubblico al termine di una partita carica di aspettative. A raccontare la sua storia, durante la serata, è stato Stefano De Martino, che ha spiegato come la concorrente non stesse giocando solo per sé stessa, ma per un’intera comitiva di amici. La 33enne era arrivata in studio con un obiettivo molto chiaro nel cuore. Valentina viene da Porto Recanati, in provincia di Macerata, e da undici anni gestisce con passione un centro estetico. È single e, quando il conduttore ha scoperto questo dettaglio, non ha perso l’occasione per lanciare un simpatico invito ai single all’ascolto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, la marchigiana Valentina gioca per un’intera comitiva di amici con uno scopo ben preciso

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