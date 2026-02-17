Forse non lo sai ma Martina Miliddi di Affari Tuoi è fidanzata con un noto professionista di Amici
Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione a Affari Tuoi, sta frequentando un professionista di Amici, il quale lavora come insegnante di danza. La coppia è stata vista più volte insieme durante eventi pubblici e si dice che si siano conosciuti proprio nel mondo dello spettacolo. Questa relazione ha sorpreso molti fan, considerando i loro rispettivi impegni e carriera.
Oggi è un volto fisso di Affari Tuoi, ma il pubblico è curioso di conoscere e sapere anche gli aspetti della vita privata: Martina Miliddi ha un fidanzato? Ebbene sì la ballerina di Amici è fidanzata con un noto professionista del talent show. Sapete chi è il fidanzato di Martina Miliddi? Ve lo sveliamo noi in questo articolo. L’ex allieva di Amici 20 è al centro dell’attenzione ultimamente. Dal punto di vista lavorativo è un gran bel momento. Dopo il cameo in Buen Camino, è diventata una presenza fissa di Affari Tuoi. Oggi Martina Miliddi è fidanzata. Al suo fianco c’è un famoso ballerini e sebbene entrambi siano molto riservati, il suo nome con il tempo è balzato fuori. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Affari Tuoi, il disastro di Martina Miliddi: "Una vera professionista"Martina Miliddi si è messa in mostra nella puntata di
Da Amici ad Affari Tuoi: l’incredibile ascesa di Martina MiliddiDa Amici a Affari Tuoi, Martina Miliddi ha fatto un grande salto.
Quanto guadagna Martina Miliddi ad Affari Tuoi Le cifre del suo successo in Rai
Il trio De Martino, Herbert Ballerina e la vera ballerina Martina Miliddi funziona. Stefano si conferma leader dell’access prime time dei dati Auditel superando per il terzo giorno di fila Gerry Scotti e la concorrenza Mediaset. La puntata di lunedì di Affari Tuoi, infa facebook
Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com