Un velivolo militare noto come Doomsday Plane, progettato per mantenere il comando degli Stati Uniti in situazioni di emergenza nucleare, ha suscitato nuovamente interesse. Il suo ritorno in orbita coincide con l’attuale crisi mediorientale, portando all’attenzione il suo ruolo e il significato del segnale

L’aereo noto come Doomsday Plane, il velivolo militare destinato a garantire la continuità del comando degli Stati Uniti in caso di guerra nucleare o crisi estrema, è tornato al centro dell’attenzione nel mezzo della nuova crisi mediorientale. Il programma, nato in piena Guerra Fredda, è oggi oggetto di un costoso aggiornamento tecnologico da miliardi di dollari, in un contesto globale segnato da tensioni crescenti tra Washington, Mosca e Pechino e da un ritorno alla logica della deterrenza strategica. Domenica scorsa, gli abitanti della California avevano avvistato sulle loro teste un grande aereo senza contrassegni volare insolitamente basso e sorvolare ripetutamente la zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Aereo dell'apocalisse in volo": cosa c'è dietro il segnale "atomico" di Trump

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