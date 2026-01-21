Aviano l' aereo dell' apocalisse di Trump alla base Usaf | il gemello dell?Air Force One pronto alla risposta in caso di guerra nucleare

Ad Aviano, si trova un particolare aereo militare, il Boeing 747-E-4B, noto anche come

AVIANO (PORDENONE) - Il modello ha un nome freddo: Boeing 747-E-4B. È il suo soprannome che mette i brividi: in inglese Doomsday plane, in italiano aereo dell’apocalisse. È praticamente una copia dell’Air Force One su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti d’America, ma a differenza del “gemello” più famoso serve ad altro: segue - quando il clima internazionale lo richiede - da vicino l’aereo presidenziale e serve a garantire il pieno controllo dei cieli statunitensi (e Nato) in caso di catastrofe nucleare imminente. Ieri mattina proprio l’aereo dell’apocalisse è atterrato alla base Usaf di Aviano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

SPOTTER ALLERT Il Boeing 747 E-4B di USAF 74-0787 (CN / LN 20684 / 232 - attivo) è entrato nello spazio aereo italiano. E' in rotta verso Aviano AFB (AVB). USAF Boeing 747 E-4B 74-0787 (CN / LN 20684 / 232 - active) entered Italian airspace. I - facebook.com facebook