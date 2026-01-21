Guasto all' Air Force One in volo verso Davos Trump cambia aereo e riparte

Durante il volo di Donald Trump verso Davos, l'Air Force One ha dovuto rientrare alla base di Andrews a causa di un guasto. Il presidente ha cambiato aereo e ha ripreso il viaggio. La situazione è sotto controllo e non si segnalano complicazioni per la missione internazionale in corso.

(Adnkronos) - L'Air Force One di Donald Trump, diretto a Davos, è stato costretto a rientrare presso la Joint Base Andrews poco dopo il decollo per la Svizzera. La Casa Bianca ha attribuito l'evento a un "piccolo problema elettrico": la portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato che il rientro è avvenuto "per estrema precauzione". Il presidente degli Stati Uniti e la sua delegazione sono saliti su un altro aereo, decollato poco dopo la mezzanotte locale. I dati di siti che si occupano di monitoraggio del traffico aereo mostrano che l'Air Force One ha invertito la rotta sull'Oceano Atlantico, non lontano dall'area orientale di Long Island, New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guasto all'Air Force One in volo verso Davos, Trump cambia aereo e riparte Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l’aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardoL’Air Force One di Donald Trump ha riscontrato un problema tecnico, costringendo il velivolo a tornare negli Stati Uniti. Guasto all'Air Force one, decolla verso Davos ma deve riatterrare in Usa. Trump: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa»Un guasto elettrico ha costretto l'Air Force One a interrompere il viaggio verso Davos, con Trump che ha annunciato il possibile utilizzo della Groenlandia come soluzione con l'Europa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Guasto all’Air Force 1, Trump costretto a tornare indietro. Poi cambia aereo e riparte per Davos; Air Force One con Trump diretto a Davos rientra per problema tecnico; Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l’aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardo; Guasto all’Air Force One, Trump costretto a tornare indietro e cambiare aereo per arrivare a Davos. Guasto all'Air Force One, Trump cambia aereo per andare a Davos. Il tycoon sulla Groenlandia: riusciremo a trovare una soluzione con l’UeL'Air Force One con a bordo il presidente Trump diretto a Davos è tornato indietro dopo un’ora di volo a causa di un piccolo problema elettrico. ilsecoloxix.it Guasto all'Air Force One in volo verso Davos, Trump cambia aereo e riparte(Adnkronos) - L'Air Force One di Donald Trump, diretto a Davos, è stato costretto a rientrare presso la Joint Base Andrews poco dopo il decollo per ... iltempo.it Guasto all'Air Force one, Trump vola verso Davos ma è costretto a riatterrare in Usa x.com Buongiorno a tutti. Sono in contatto con Enel che ha attivato diverse task force ulteriori perché hanno nel territorio della Città Metropolitana (Mandas , Siurgus Donigala, etc) e del Medio Campidano numerosi paesi al buio compreso parte del nostro. Il guasto, r facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.