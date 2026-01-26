Ginnastica ritmica show al Palazzetto Marabini | la Polisportiva Cava apre il Campionato regionale Uisp

La Polisportiva Cava ha inaugurato il Campionato regionale Uisp di ginnastica ritmica al Palazzetto Marabini di San Martino in Strada. Durante il fine settimana, atlete e appassionati hanno potuto apprezzare esibizioni e competizioni che testimoniano l'impegno e la passione per questa disciplina. L'evento ha rappresentato un momento importante per il panorama sportivo locale, offrendo un’opportunità di incontro e crescita per le giovani atlete e gli appassionati.

Un fine settimana all'insegna dello sport, delle emozioni e della grande ginnastica ritmica ha animato il palazzetto Marabini di San Martino in Strada, teatro della prima prova del Campionato regionale Uisp. Un evento di rilievo, organizzato dalla Polisportiva Cava Ginnastica, che ha inaugurato la stagione agonistica regionale richiamando quasi 300 ginnaste provenienti da tutta l'Emilia-Romagna. La società forlivese ha avuto l'onore – e l'onere – di ospitare la prima tappa regionale, coinvolgendo la terza, quarta e quinta categoria, oltre alle rappresentative di prima e seconda categoria. Due giornate intense di competizioni che hanno messo in luce un elevato livello tecnico delle atlete e una macchina organizzativa impeccabile.

