Addio a Rossella Esposito avvocatessa morta a 47 anni | lutto nel mondo forense a Napoli

A Napoli si piange la scomparsa dell’avvocatessa Rossella Esposito, morta all’età di 47 anni. La notizia ha suscitato il cordoglio della Camera Penale locale e dei colleghi che lavoravano con lei. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo forense della città. La comunità professionale si è unita nel ricordo della sua figura.

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