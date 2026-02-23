messico nel caos ucciso il narcos numero 1 el mencho fondatore e leader del cartel jalisco

Le forze di sicurezza messicane hanno eliminato «El Mencho», il narcotrafficante più ricercato, per aver guidato il Cartel Jalisco Nueva Generación. La sua morte deriva da un'operazione mirata in una regione strategica, dove era nascosto da mesi. La sua scomparsa cambia gli equilibri tra le organizzazioni criminali nel Paese, lasciando un vuoto di potere. La notizia viene confermata dopo settimane di indagini intense e blitz sul territorio.

Le forze di sicurezza del Messico hanno annunciato l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng), la banda criminale più temuta del Paese. El Mencho è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello Stato di Jalisco. Colonne di fumo si sono sollevate dalla città turistica di Puerto Vallarta e gente in preda al panico è stata vista all’aeroporto locale. Allerte sulla sicurezza sono state emesse anche negli Stati di Guanajuato e Baja California, mentre gli Usa hanno raccomandato i concittadini che si trovano negli Stati di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán e Nuevo León a “rimanere in casa a causa delle operazioni di sicurezza, dei relativi blocchi stradali e delle attività criminali”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

Messico, ucciso "el Mencho", il ricercato numero uno tra i narcos. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali. Esulta WashingtonEl Mencho, leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante uno scontro armato, probabilmente a causa di un'operazione delle forze di sicurezza.

