Addio a Sante Cervellati fondatore di Comet | da una bottega a un gruppo da oltre un miliardo

Sante Cervellati, fondatore e presidente di Comet, è morto a quasi novant’anni nella sua casa di Bologna, lasciando dietro di sé un impero nato da una piccola bottega e ora valutato oltre un miliardo di euro.

Aveva quasi novant’anni ed era presidente dell’azienda nata a Bologna nel 1967. Oggi il gruppo conta 130 negozi in 12 regioni e più di 2.500 dipendenti È scomparso a quasi novant’anni Sante Cervellati, fondatore e presidente del gruppo Comet, una delle principali realtà italiane nella distribuzione di elettronica ed elettrodomestici. Cervellati aveva fondato l’azienda nel 1967 insieme al socio Giancarlo Orbellanti. Quella che all’inizio era una piccola bottega di articoli elettrici a Bologna è diventata, in quasi sessant’anni, una rete commerciale con oltre un miliardo di euro di fatturato, 130 negozi distribuiti in 12 regioni e più di 2.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su sante cervellati

Sante Cervellati, il fondatore di Comet, è morto a 85 anni nella sua abitazione di Bologna, lasciando dietro di sé una carriera che ha rivoluzionato il commercio di elettronica in Italia.

È morto ieri a 88 anni Sante Cervellati, il fondatore di Comet.

Ultime notizie su sante cervellati

Argomenti discussi: Addio a Sante Cervellati, fondatore di Comet; Addio a Sante Cervellati: Imprenditore illuminato. Comet era la sua famiglia; Addio a Sante Cervellati fondatore di Comet; Addio a Sante Cervellati | Imprenditore illuminato Comet era la sua famiglia.

Addio a Sante Cervellati: Imprenditore illuminato. Comet era la sua famigliaNato a Budrio, è scomparso ieri a 88 anni. Fondò il Gruppo nel 1967 con Orbellanti. Il ricordo dei figli Davide e Marco: Proseguiremo nella strada da lui tracciata. Giancarlo Tonelli (Ascom): Ero l ... msn.com

È morto l’imprenditore Sante Cervellati: da un piccolo negozio creò la catena di elettrodomestici CometEra nato in provincia di Bologna ed era stato nominato Cavaliere della Repubblica: partito da un negozietto aveva costruito il gruppo dal 1967 insieme al socio Giancarlo Orbellanti, vittima di un omic ... msn.com

È morto l’imprenditore Sante Cervellati: da un piccolo negozio creò la catena di elettrodomestici Comet x.com