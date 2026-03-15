È morto Luciano Savioli, figura di spicco nel panorama imprenditoriale di Riccione e della provincia di Rimini. La sua carriera, lunga quarant’anni, ha lasciato un segno importante nel territorio, contribuendo allo sviluppo locale. La scomparsa di Savioli rappresenta un momento di passaggio per chi ha conosciuto e apprezzato il suo ruolo nel mondo degli affari e dell’economia regionale.

La scomparsa di Luciano Savioli segna la fine di un’epoca per Riccione e la provincia riminese, dove la figura dell’imprenditore si intreccia indissolubilmente con la storia economica del territorio. Spirato venerdì pomeriggio, l’uomo nato nel 1940 aveva guidato per oltre quattro decenni lo storico stabilimento Sacramora a Viserba, trasformando quel complesso di oltre diecimila metri quadrati in un punto di riferimento regionale. La sua eredità non è solo imprenditoriale ma anche civica, avendo lanciato il progetto Forza Riccione negli anni Novanta e mantenendo un legame profondo con la comunità locale. L’ultimo saluto sarà reso martedì alle ore 15 nella chiesa Mater Admirabilis, mentre una veglia di preghiera è prevista domani sera alle 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Luciano Savioli: 40 anni di gloria a Viserba

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