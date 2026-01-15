Valmadrera | addio a Ernesto Sandionigi ex assessore e figura storica della politica locale
Valmadrera piange la scomparsa di Ernesto Sandionigi, ex assessore e figura di rilievo della politica locale. Con la sua lunga esperienza, ha contribuito allo sviluppo della comunità e alla crescita della città. La sua assenza rappresenta una perdita per l’intera comunità, che lo ricorderà per il suo impegno e la dedizione al territorio. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.
Valmadrera saluta Ernesto Sandionigi, figura storica della politica locale scomparso all'età di 83 anni. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità: Sandionigi, infatti, ha intrapreso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Addio a Franco Orsi, morto a 59anni l’ex senatore e figura storica della politica ligure
Leggi anche: Addio a Maurizio Montanari, figura storica della cooperazione lughese e ravennate
Valmadrera: addio a Ernesto Sandionigi, ex assessore e figura storica della politica locale - Di Sandionigi viene ricordata la passione politica che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni, continuando a interessarsi attivamente delle vicende della sua città fino alle ultime consultazioni ... leccotoday.it
Valmadrera: Addio Caterina, portata via a 15 anni da una rara malattia La sua storia, raccontata anche a “Storie vere” su Rai Uno per Telethon, aveva commosso l’Italia e acceso una luce sull’importanza della ricerca sulle malattie rare #laprovinciaunicatv #tel facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.