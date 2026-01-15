Valmadrera | addio a Ernesto Sandionigi ex assessore e figura storica della politica locale

Valmadrera piange la scomparsa di Ernesto Sandionigi, ex assessore e figura di rilievo della politica locale. Con la sua lunga esperienza, ha contribuito allo sviluppo della comunità e alla crescita della città. La sua assenza rappresenta una perdita per l’intera comunità, che lo ricorderà per il suo impegno e la dedizione al territorio. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Valmadrera saluta Ernesto Sandionigi, figura storica della politica locale scomparso all'età di 83 anni. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità: Sandionigi, infatti, ha intrapreso.

