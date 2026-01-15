Valmadrera | addio a Ernesto Sandionigi ex assessore e figura storica della politica locale

Valmadrera piange la scomparsa di Ernesto Sandionigi, ex assessore e figura di rilievo della politica locale. Con la sua lunga esperienza, ha contribuito allo sviluppo della comunità e alla crescita della città. La sua assenza rappresenta una perdita per l’intera comunità, che lo ricorderà per il suo impegno e la dedizione al territorio. La città si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

