Addio a Ivano Spano figura storica della sinistra ambientalista veneta

E' scomparso a 84 anni Ivano Spano, sociologo e docente all’Università di Padova. È stato uno dei fondatori del movimento dei Verdi a Padova, contribuendo alla nascita di un importante gruppo ambientalista nella regione. La sua figura ha segnato la storia della sinistra ambientalista veneta, lasciando un’eredità nel movimento politico locale.

All'età di 84 anni è mancato Ivano Spano. Sociologo, docente all'Università di Padova, fu uno dei fondatori del movimento dei Verdi nella città del Santo. Pur essendo nato a Ravenna, Spano ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale a Padova. Proprio nell'Ateneo patavino, infatti, ha costruito la sua carriera accademica, lavorando come professore associato di Sociologia. La sua formazione culturale affonda le radici negli anni Settanta, nel clima della facoltà di Sociologia di Trento.

