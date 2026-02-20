Morta Angela Luce addio all' attrice e cantante napoletana
Angela Luce, attrice e cantante napoletana, è deceduta all’età di 87 anni. La causa è stata una lunga battuta d’arresto di salute, che l’aveva costretta a ridurre le apparizioni pubbliche negli ultimi tempi. La sua voce e il suo sorriso hanno accompagnato generazioni di spettatori, rendendola un volto noto in tutta Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale di Napoli, dove era considerata un’icona. La città ricorda con affetto la sua carriera e il suo talento.
È morta all'età di 87 anni Angela Luce: il mondo della cultura e dello spettacolo di Napoli perdono un simbolo della loro storia famoso in tutto il Paese. IN. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: E’ morta Catherine O’Hara, l’addio di Macaulay Culkin all’attrice
Leggi anche: “È morta all’improvviso”. Lutto nella televisione: addio all’attrice, solo 45 anni
Angela Luce - Io te vurria vasa' #napoli #shorts #funny #tiktok #fyp #musica #canzonenapoletana
ANGELA AZZARO E’ morta Angela Azzaro: addio alla giornalista e volto dei talk show politiciÈ morta Angela Azzaro. La giornalista e scrittrice, volto noto dei talk show televisivi dedicati all’attualità e alla politica, aveva 59 anni. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne ... statoquotidiano.it
Lutto nel giornalismo, addio ad Angela AzzaroLa giornalista Angela Azzaro è morta oggi, 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia. tuttomercatoweb.com
Il dramma di Angela, morta a soli 45 anni: lascia nel dolore marito e figlioletto x.com
Lutto in provincia di Napoli, morta Angela D'Alterio studentessa di 13 anni - facebook.com facebook