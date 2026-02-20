Morta Angela Luce addio all' attrice e cantante napoletana

Angela Luce, attrice e cantante napoletana, è deceduta all’età di 87 anni. La causa è stata una lunga battuta d’arresto di salute, che l’aveva costretta a ridurre le apparizioni pubbliche negli ultimi tempi. La sua voce e il suo sorriso hanno accompagnato generazioni di spettatori, rendendola un volto noto in tutta Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale di Napoli, dove era considerata un’icona. La città ricorda con affetto la sua carriera e il suo talento.