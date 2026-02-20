Morta Angela Luce addio all' attrice e cantante napoletana

Da ilmattino.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angela Luce, attrice e cantante napoletana, è deceduta all’età di 87 anni. La causa è stata una lunga battuta d’arresto di salute, che l’aveva costretta a ridurre le apparizioni pubbliche negli ultimi tempi. La sua voce e il suo sorriso hanno accompagnato generazioni di spettatori, rendendola un volto noto in tutta Italia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale di Napoli, dove era considerata un’icona. La città ricorda con affetto la sua carriera e il suo talento.

È morta all'età di 87 anni Angela Luce: il mondo della cultura e dello spettacolo di Napoli perdono un simbolo della loro storia famoso in tutto il Paese.   IN. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

morta angela luce addio all attrice e cantante napoletana
© Ilmattino.it - Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana

Leggi anche: E’ morta Catherine O’Hara, l’addio di Macaulay Culkin all’attrice

Leggi anche: “È morta all’improvviso”. Lutto nella televisione: addio all’attrice, solo 45 anni

Angela Luce - Io te vurria vasa' #napoli #shorts #funny #tiktok #fyp #musica #canzonenapoletana

Video Angela Luce - Io te vurria vasa' #napoli #shorts #funny #tiktok #fyp? #musica #canzonenapoletana
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

ANGELA AZZARO E’ morta Angela Azzaro: addio alla giornalista e volto dei talk show politiciÈ morta Angela Azzaro. La giornalista e scrittrice, volto noto dei talk show televisivi dedicati all’attualità e alla politica, aveva 59 anni. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne ... statoquotidiano.it

Lutto nel giornalismo, addio ad Angela AzzaroLa giornalista Angela Azzaro è morta oggi, 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia. tuttomercatoweb.com