addio alla cantante e attrice napoletana angela luce

Angela Luce è morta a 87 anni a Napoli, dove viveva da sempre. La causa della sua scomparsa è stata una lunga malattia. La cantante e attrice napoletana ha lasciato un segno forte nel Sud America, grazie alla sua canzone

A 87 anni si è spenta la cantante Angela Luce, a dare la notizia la sua pagina Facebook: una perdita per la musica napoletana e per la sceneggiata. Tra i primi a commentare la sua morte, Malgioglio, triste per l’accaduto le ha dedicato parole importanti, ricordando il suo grande talento: “Oggi il mondo della musica perde la sua Luce. Ci lascia una delle più talentuose artiste italiane. Amica straordinaria, generosità immensa. Ha avuto un successo incredibile in tutta l’America Latina. Mi mancherai. Grazie per il tuo affetto da sempre”. Proprio qualche giorno fa l’artista aveva pubblicato un post dedicato all’incendio del Teatro Sannazzaro, a cui anche lei era molto legata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

