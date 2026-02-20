Addio alla cantante e attrice napoletana Angela Luce
Angela Luce è morta a 87 anni a Napoli, dove viveva da sempre. La causa della sua scomparsa è stata una lunga malattia. La cantante e attrice napoletana ha lasciato un segno forte nel Sud America, grazie alla sua canzone
A 87 anni si è spenta la cantante Angela Luce, a dare la notizia la sua pagina Facebook: una perdita per la musica napoletana e per la sceneggiata. Tra i primi a commentare la sua morte, Malgioglio, triste per l’accaduto le ha dedicato parole importanti, ricordando il suo grande talento: “Oggi il mondo della musica perde la sua Luce. Ci lascia una delle più talentuose artiste italiane. Amica straordinaria, generosità immensa. Ha avuto un successo incredibile in tutta l’America Latina. Mi mancherai. Grazie per il tuo affetto da sempre”. Proprio qualche giorno fa l’artista aveva pubblicato un post dedicato all’incendio del Teatro Sannazzaro, a cui anche lei era molto legata.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Morta Angela Luce: Addio alla leggenda vivente della cultura napoletana aveva 87 anni
Dolore a Napoli per la scomparsa di Angela Luce, la celebre cantante e attrice morta all’età di 87 anni. Una grave perdita per il mondo della canzone napoletana che aveva rappresentato con talento e passione. La scomparsa, avvenuta questa mattina all’alba - facebook.com facebook
