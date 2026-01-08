Gabriella ad Affari Tuoi con la gemella | Mia figlia è la storia più importante ma la partita finisce male
Gabriella, dalla Sicilia, è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi dell’8 gennaio, accompagnata dalla gemella Valeria. Durante la trasmissione, Gabriella ha condiviso l’importanza della sua famiglia, affermando che sua figlia rappresenta la storia più significativa della sua vita. La puntata, tuttavia, si è conclusa in modo inaspettato, lasciando un ricordo particolare di questa esperienza.
Gabriella dalla Sicilia è stata la protagonista della puntata dell'8 gennaio di Affari Tuoi. Con lei la gemella Valeria. Rifiutati tutti i cambi e le offerte, la concorrente ha giocato fino alla fine con il numero della figlia e affidandosi alla fortuna del compagno, ma la scelta non è vincente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
