La provincia di Enna attraversa una grave crisi idrica che ha portato a un procedimento legale contro AcquaEnna. La situazione riguarda la gestione dell’approvvigionamento idrico e ha attirato l’attenzione pubblica in vista delle elezioni comunali del 2026. La disputa coinvolge le autorità e la società responsabile del servizio, mentre la questione rimane al centro del dibattito locale.

La crisi idrica nella provincia di Enna si è trasformata in una questione centrale per le imminenti elezioni comunali del 2026. Il movimento Indipendenza ha lanciato un attacco contro le amministrazioni locali e regionali, accusandole di aver favorito la privatizzazione delle risorse idriche a scapito dei cittadini. La tensione sale con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo storicamente critico per la rete idrica della regione. Un contenzioso legale è già attivo: il Comitato Senza Acqua Enna ha depositato una class action contro il gestore AcquaEnna per disservizi prolungati che hanno colpito diversi comuni della provincia. L’attacco alla gestione privata dell’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AcquaEnna sotto processo: la crisi idrica a Enna esplode

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